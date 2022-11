L'attivazione della Vas disposta dal presidente della Provincia per i tre siti individuati dal commissario per l'emergenza rifiuti Illuminato Bonsignore - i siti ex Goodyear e Scavilana a Cisterna e la cava di via dei Pontoni ad Aprilia - continua a dividere la maggioranza, ma soprattutto a creare dubbi e perplessità sull'atteggiamento delle civiche, accusate di non aver preso posizione sul provvedimento pubblicato da alcuni giorni sull'albo pretorio dell'ente di via Costa. Sotto accusa in particolare il consigliere provinciale Vincenzo Giovannini, scelto proprio dalla maggioranza civica per la candidatura in via Costa. Il provvedimento é stato contestato in primis dal consigliere comunale di maggioranza in quota Unione Civica Marco Moroni, il quale scagliandosi contro il presidente della Provincia Stefanelli aveva posto pesanti perplessità e chiesto chiarimenti non solo al consigliere provinciale Vincenzo Giovannini, ma anche alla sua stessa maggioranza. Una coalizione civica che al momento resta il silenzio sul caso ma il tema è all'ordine del giorno della prossima riunione di tutte le liste che si terrà lunedì prossimo e le civiche stanno anche programmando un incontro con il presidente della provincia per chiedere chiarimenti sull'atto. Dopo Moroni, anche l'opposizione ha duramente criticato il provvedimento.

«Riteniamo doveroso e opportuno - scrivono i consiglieri di Fratelli d'Italia Vincenzo La Pegna e Matteo Grammatico e i consiglieri di Ama Roberto Boi e Francesca Renzi - far emergere situazioni gravi afferenti la ‘discarica' che potrebbe interessare i comuni di Aprilia e Cisterna attraverso indiscrezioni apparse sui quotidiani locali. Rileviamo che il Sindaco Terra e la sua maggioranza ed in particolare il Consigliere Giovannini che dovrebbero rapportarsi in Commissione e in Consiglio comunale per salvaguardare gli interessi della nostra città in tema di rifiuti, sembrano voltarsi dall'altra parte. Non mantengono gli impegni presi in campagna elettorale e con la nostra città. Dove erano questi ‘signori amministratori' quando il Presidente della Provincia di Latina ha attivato la VAS per i 3 siti indicati dal commissario Bonsignori? Troppa reticenza rispetto a questo tema importantissimo da parte del Sindaco, dell'assessore Michela Biolcati e del consigliere Provinciale Vincenzo Giovannini, piu volte interpellato da colleghi in aula consiliare circa questi accadimenti».

Risposte che invece sono giunte con la richiesta di Vas, caso sollevato proprio dal consigliere di maggioranza Moroni. «Oggi per tutta risposta - rimarcano i consiglieri - è tutto piu chiaro, purtroppo. Il provvedimento adottato il 21 novembre ne è la risposta, difatti nessun consigliere apriliano, almeno nella maggior parte di essi, era a conoscenza della decisione assunta dal presidente della Provincia Stefanelli, che di fatto ha ‘legittimato' il provvedimento del commissario ai rifiuti Regione Lazio Bonsignore. Tra l'altro, chiarendo che non può più fare ricorso avverso quest'ultima decisione. Dove era il consigliere Provinciale della città di Aprilia, Giovannini Vincenzo? Dove gli illustri esponenti politici dell'assessorato all'Ambiente capitanati dall'Assessore Michela Biolcati? E perché il Sindaco Terra non ha fornito né a noi né alla sua maggioranza, alcuna spiegazione, visto che sovente è cosi prodigo a darle in altre circostanze improvvisando la sua presenza nelle commissioni? Ora chiediamo ancora una volta chiarezza sul ‘tema' e prendano posizione in aula sul tema perché le nostre preoccupazioni sono aumentate proprio per la possibilità, speriamo remota ed improponibile che una discarica possa ricadere sul nostro territorio già martoriato nelle sue periferie».