Quando partirà il servizio di pulizia delle spiagge a Sabaudia? Se lo chiedono soprattutto su alcuni tratti dove il materiale portato dalle mareggiate sta formando delle vere e proprie "barriere". Alcuni tronchi sono anche rimasti in acqua a pochi metri dal bagnasciuga. Quello che preoccupa, anche i gestori delle attività, è che oltre ai rami possano esserci rifiuti di altro tipo partendo dal vetro. Una problematica questa che si aggiunge a quella delle passerelle ancora chiuse su alcuni tratti ed a quelle danneggiate anche se accessibili.

