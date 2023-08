Nel corso della mattinata di oggi, 24 agosto 2023, il Sindaco Maurizio Cremonini, unitamente all'Assessore Emanuela Anna Ferrante e al Consigliere Comunale Riccardo Roma, hanno partecipato alla tappa di Ardea relativa al progetto di educazione alla salute denominato "Spiagge Serene", che ha fatto tappa presso lo Stabilimento Balneare "Bagni Stella" di Tor San Lorenzo.

Il progetto, che vede come capofila l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio e la partecipazione delle ASL Roma 3, Roma 4 e Roma 6, intende promuovere la salute pubblica nelle località balneari attraverso numerose attività di educazione alla salute e interventi di primo soccorso.

«Abbiamo partecipato alla tappa di Ardea di questo prestigioso progetto con entusiasmo - ha spiegato il Sindaco Cremonini -. Iniziative come questa sono utilissime per la popolazione, al fine di aumentare la prevenzione e di ‘formare' i cittadini in un campo delicato quale è l'educazione alla salute. Ringraziamo la Asl Roma 6 e tutti i promotori del progetto, che ha visto anche una rilevante partecipazione da parte dei bagnanti».