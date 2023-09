Tutto è partito 16 anni fa da quel nome: monte Ermada, la collina del Carso posta a cesura della provincia di Trieste nella sua parte nord-occidentale e all'interno del comune di Duino-Aurisina. Durante le battaglie dell'Isonzo della Prima Guerra mondiale fu baluardo inespugnabile dell'esercito austro-ungarico a difesa di Trieste. Lì, in terra friulana, i resti delle trincee e dei camminamenti militari sono ancora oggi visibili lungo i suoi fianchi.

E lì si sono recati spesso, da 16 anni a questa parte, i rappresentanti del "Gruppo Ermada Flavio Vidonis" della sezione di Borgo Hermada, guidata da Luigi Orilia, in occasione delle diverse iniziative e progetti socio-culturali in cui sono state coinvolte anche le scuole, organizzate con la sezione di Duino Aurisina presieduta da Massimo Romita. Un patto di amicizia tra il borgo terracinese e la città giuliana che ieri, nell'aula consiliare del Comune di Terracina, ha coinvolto per la prima volta a livello istituzionale anche i sindaci dei due Comuni, oggi rappresentati da Francesco Giannetti e Igor Gabrovec. Insomma, Borgo Hermada ha di fatto spinto Terracina a "firmare" una sorta di "gemellaggio" con Duino Aurisina. «L'incontro tra le due amministrazioni è un sogno che si avvera», ha detto Romita, mentre i due sindaci hanno convenuto che «senza rapporti diretti i patti su carta contano poco».



L'amicizia, dunque, non solo si è ulteriormente consolidata ma si è pure allargata, e adesso sarà Giannetti a rispondere all'invito rivolto dal Gruppo Ermada VF del nord Italia. Lo stesso gruppo che ha organizzato varie tappe, sotto la regia di Romita e in occasione della ricorrenza del 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, della mostra "Il Mondo di Pasolini tra il mare e le città", inaugurata ieri a Terracina e che vede tra i sostenitori dieci partner istituzionali ed entità culturali e associative di grande livello: sul nostro territorio il Comune di Terracina, il Comune di Sabaudia, il Lions Club di Terracina (che collabora in maniera proficua con quello di Duino Aurisina), l'Ajser 2000, la Fidapa di Terracina e il Gruppo Ermada VF di Borgo Hermada.



Nel contesto dell'evento dedicato a Pasolini, che nel pomeriggio ha visto al Bar Centrale "La Perla" di via Cesare Battisti a Borgo Hermada la presentazione di due filmati omaggio a Pasolini, si sono registrati gli interventi del direttore del Polo museale Ilaria Bruni, di Anna Maria Masci della Fidapa e di Renato Ventoruzzo, esponente del Gruppo Ermada VF locale di origine friulana che ha parlato di vita vissuta di Pasolini stesso.