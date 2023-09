Ordinanza di prevenzione connessi alla presenza di cinghiali nell'ambito urbano. Questo il provvedimento emesso dal sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, vista la presenza incontrollata in varie zone di ungulati selvatici. Il primo cittadino, per motivi di carattere sanitario e per l'incolumità pubblica, ha disposto l'attivazione in prima fase di tutte le procedure necessarie all'allontanamento dei cinghiali dalle zone urbane e in quelle immediatamente limitrofe attraverso l'eventuale utilizzo di cani appositamente addestrati.

L'ordinanza vieta a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici e in particolare ai cinghiali, ma impone agli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Minturno di mantenere puliti gli stessi appezzamenti, per prevenire l'eventuale penetrazione nell'ambiente degli ungulati. Disposizioni giungono anche per i secchi della raccolta differenziata, i quali dovranno essere esposti esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal relativo calendario e dovranno essere adottate le dovute cautele per evitare che gli stessi contenitori possano essere razziati dai cinghiali, come purtroppo è accaduto. Proprio per ridurre la presenza dei succitati esemplari, nei mesi scorsi, il sindaco Stefanelli autorizzò tre battute di caccia, due sul Monte Ducale e un'altra a Monte della Guardia. Complessivamente furono circa una trentina i cinghiali abbattuti, ma si è trattato di una "sfoltita", visto che le segnalazioni di presenze in vari punti del territorio minturnese, sono quotidiane.