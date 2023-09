Per terminare i lavori di riqualificazione di largo delle Rose serviranno altri 50mila euro rispetto alle somme già stanziate per il progetto, fondi che verranno integrati con il bilancio 2024. A spiegarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Moroni parlando dell'intervento, fermo da tempo per un problema legato agli allacci della fornitura di energia elettrica. Uno stop ben visibile dalla cittadinanza, visto che il cantiere si trova a pochi passi dal centro. «Il primo step dell'intervento è terminato - afferma l'assessore Moroni - ma ora il cantiere è fermo perché per realizzare il secondo stralcio progettuale, quello che prevede la raccolta delle acque meteoriche, va attivato un allaccio elettrico visto che in precedenza non era stato fatto. A inizio giugno il Comune di Aprilia, che nel frattempo ha aderito al Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), ha fatto una richiesta per la fornitura di energia elettrica e quando sarà attivato il contatore ripartiranno i lavori».

Nel frattempo però a causa del fermo l'erba è cresciuta a dismisura all'interno del cantiere, creando problemi di decoro urbano. Per questo l'amministrazione comunale è intervenuta per chiedere alla società di pulire l'area al più presto. «Ho dato disposizione alla ditta - continua Moroni - di tagliare l'erba che è cresciuta all'interno di largo delle Rose e di delimitare l'area cantiere già in questi giorni, ciò verrà fatto prima dell'avvio del secondo stralcio che prevede la piantumazione del verde e l'installazione dell'arredo urbano».

Ma soprattutto l'assessore sottolinea che per portare a terminare la riqualificazione di largo delle Rose, lavori appaltati dalla precedente amministrazione comunale, serviranno altri fondi rispetto ai costi previsti. Somme da ricercare e da impegnare nel prossimo bilancio. «Per completare l'intervento - conclude Moroni - servirà un'integrazione dal bilancio 2024».

Questa manovra giocoforza farà slittare il termine dei lavori avviati nel marzo 2023, appaltati alla ditta esecutrice per un costo complessivo di 306 mila euro, anche se in realtà c'è già un ritardo nel cronoprogramma visto che la consegna dell'opera era prevista per agosto 2023. Il progetto esecutivo per il restyling di largo delle Rose è stato approvato nell'ottobre 2022 e ha beneficiato del finanziamento del Ministero delle Transizione Ecologica, l'intervento prevede la ripermeabilizzazione del suolo, la piantumazione di essenze arboree e l'installazione di nuovi arredi urbani. Verrà inoltre realizzato un moderno impianto di irrigazione e per la raccolta delle acque e tra le essenze arboree verrà messo a dimora un roseto, per restituire valore al toponimo originario.