La scuola elementare Montarelli di Aprilia dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli dovrà restare chiusa per due giorni a seguito di un provvedimento di urgenza emesso nelle scorse ore dal sindaco Lanfranco Principi. L'ordinanza, numero 270 firmata dal primo cittadino è stata annunciata ieri pomeriggio e prevede la chiusura della struttura per le giornate di lunedì e martedì. La decisione di chiudere temporaneamente la scuola è stata presa a causa di un allagamento che ha interessato le aule situate al secondo piano e nell'ascensore. Una situazione che a sentire i genitori non sarebbe una novità.

Così al fine di garantire la sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico, è stato necessario sospendere l'attività scolastica per consentire gli interventi di riparazione e di messa in sicurezza delle strutture interessate. Il Comune di Aprilia ha informato che eventuali proroghe del provvedimento saranno comunicate nelle prossime giornate attraverso i canali istituzionali. Per questo gli allievi, i genitori e il personale scolastico sono stati invitati dal Comune a rimanere aggiornati sugli sviluppi, seguendo le comunicazioni ufficiali.

L'allagamento delle aule del secondo piano e dell'ascensore rappresenta un imprevisto che ha richiesto un intervento tempestivo quanto urgente, per ripristinare la piena funzionalità degli spazi scolastici. L'auspicio è che i lavori di riparazione siano completati nel minor tempo possibile, in modo da consentire la riapertura della scuola nella giornata di mercoledì, con la regolare ripresa delle attività didattiche.