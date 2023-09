Il Ministero della Cultura premia la qualità di Cori, finanziando due progetti del Comune: il Carosello Storico dei Rioni, con 18.500 euro e la rievocazione storicoa "L'arte del ballare e dei Balletti", portata avanti dalla Compagnia Tre Lusores da 25 anni,con 17.500 euro.

"E' con estrema soddisfazione che accogliamo la notizia del finanziamento alle attività culturali della nostra citta da parte del ministero - afferma il sindaco di Cori Mauro De Lillis - Qualche giorno fa, è stata pubblicata la graduatoria relativa al Fondo Nazionale gli spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche. I due finanziamenti non rappresentano solamente un riconoscimento economico ma anche un premio a chi ha dimostrato di avere a cuore la cultura, lo studio, la salvaguardia e la diffusione della storia e delle sue tradizioni. A tutto ciò si aggiunge anche un finanziamento della Regione Lazio per il tramite della Arsial, di 12.500 euro per la manifestazione enogastromica "Viaggi nel Gusto" , arrivata alla sua quinta edizione. Cultura, Storia, tradizioni, territorio, prodotti tipici, sono elementi che caratterizzano il brand della Città di Cori, e che grazie al sostegno dello Stato e della Regione promoviamo in Italia e nel mondo"