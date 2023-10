«Ad oggi il parco produttivo Evergreen è ancora un cantiere aperto. Un mese fa l'assessore ai Lavori Pubblici ci comunicava in Question Time che i lavori di ristrutturazione presso l'area verde di via Roccagorga, a Latina, sarebbero terminati il 14 ottobre. L'impegno non è stato mantenuto, i lavori sono tutt'altro che finiti e nell'attesa della pubblicazione del bando per l'assegnazione del Parco San Marco un intero quartiere della città resta scoperto di un servizio essenziale». Lo segnala la consigliera del Partito democratico, Daniela Fiore, che con i colleghi del gruppo del Pd sta vigilando sull'andamento degli interventi previsti nel quadro del progetto Upper, all'interno del quale è stato inserito anche l'Evergreen.

«In sede di Question Time e a margine di una recente commissione consiliare – spiega Fiore – ho chiesto conto dei lavori alla dirigente del settore Lavori Pubblici, Angelica Vagnozzi, e mi è stato risposto che tutto stava procedendo regolarmente. Tuttavia, il termine di ultimazione dei lavori non è stato rispettato. Basta passare nei pressi del parco per averne evidenza. L'area è recintata lungo il perimetro originario del parco, la parte di ampliamento aggiunta di recente è delimitata con una rete metallica; il prato di erba sintetica è abbandonato in mezzo all'area, piegato e arrotolato com'era nel mese di agosto; il terreno è incolto, con cumuli di sabbia e residui di sfalci in vista. I lavori eseguiti finora sono molto modesti, gli interventi di nuova costruzione si limitano alla base in cemento delle serre e alla pista di pattinaggio. La situazione è più o meno la stessa di un mese fa».