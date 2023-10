Sta per partire la raccolta "Porta a Porta" nel quartiere Collina dei Pini. Si inizierà lunedì 23 ottobre e per questo l'amministrazione comunale con il supporto dei tecnici della Cisterna Ambiente e in collaborazione con il Comitato di Quartiere, ha organizzato un incontro pubblico con i residenti per giovedì prossimo, 19 ottobre, alle ore 16, in via Collina dei Pini nei pressi della Madonnina.

«Prosegue il progetto di ampliamento del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" sul territorio di Cisterna – affermano il sindaco Valentino Mantini e l'assessore all'Ambiente Marco Capuzzo. A partire da lunedì prossimo interesserà anche tutti i residenti del quartiere di Collina dei Pini contribuendo alla riduzione del quantitativo dei rifiuti da conferire in discarica e aumentando il recupero, riciclo, riuso attraverso una corretta differenziazione».