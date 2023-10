Verrà discusso il 30 novembre davanti al giudice elettorale della sezione civile del Tribunale di Latina il ricorso di Rino Savini contro la decadenza dal Consiglio comunale di Aprilia. Nelle scorse ore è stata fissata l'udienza a seguito dall'istanza presentata dall'ex consigliere (in passato anche vice sindaco) contro la delibera votata dall'assise comunale il 4 luglio 2023. Un voto arrivato dal Consiglio dopo il parere rilasciato dall'allora segretario generale dell'Ente Sabatino Iavarone, che non convalidò l'elezione, ritenendo Savini in una situazione di incompatibilità con la carica secondo quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 n. 4 del Tuel. Un parere espresso per via di un contenzioso economico (di natura civile) in essere tra il Comune e il più votato della lista Aprilia 2023 che riguarda il periodo nel quale quest'ultimo era alla guida dell'azienda speciale Multiservizi. Contenzioso sul quale non c'è ancora un pronunciamento. Una tesi contestata con forza dal consigliere decaduto, che più volte ha sottolineato come lo stesso articolo 63 del Testo unico degli Enti Locali, al comma 3, specifichi che l'ipotesi non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

A dirimere la questione dovrà essere quindi il giudice elettorale nominato dal presidente del Tribunale di Latina nell'udienza del 30 novembre.