Si chiama "Piano Italia 1Giga" ed accorpa diversi bandi del Governo per dotare il Paese di connessione ultra veloce in particolare nelle zone meno urbanizzate. E prevede fondi per circa 6 miliardi di euro e mezzo che arrivano dal Pnrr. E' grazie a questo progetto che nel prossimo futuro Open Fiber realizzerà nel Comune di Cori un'infrastruttura a banda ultra-larga in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload.



L'intervento - spiegano dal Comune - andrà a coprire con rete FTTH (Fiber To The Home - "fibra fino a casa" – cioè l'intera tratta, dalla centrale all'unità abitativa dell'utente finale, è in fibra ottica) circa 2.500 civici nel Comune che non sono stati coperti con il precedente progetto che prevedeva un investimento diretto di oltre 400mila euro per la copertura capillare del Comune entro il 2018 (Piano BUL). I lavori sono iniziati in questi giorni e vedranno la posa della fibra ottica su circa 2.500 civici. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili per limitare il più possibile l'impatto ambientale e gli eventuali disagi per la comunità.