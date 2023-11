Latina piange il dottor Franco Accorinti, per anni chirugo vascolare all'Ospedale Santa Maria Goretti e direttore sanitario della clinica Casa del sole a Formia. Accorinti si è spento nella sua abitazione questa mattina. Aveva quasi 90 anni, ma un'età così importante non era riuscita ad oscurare il suo interesse per la vita e per le arti, tra queste la musica verso la quale il professore Franco ha sempre provato una immensa passione, per lungo tempo anche membro del Consiglio direttivo della Fondazione Campus Internazionale nella cui missione culturale ha sempre creduto.

La Presidente del Campus Elisa Cerocchi, a nome del Consiglio generale, del Collegio dei revisori e di tutti i collaboratori del Campus, ha espresso pubblicamente grande cordoglio per la grave perdita, abbracciando la famiglia Accorinti e ricordando il professionista e l'uomo con parole di gratitudine e stima.

Domani, 22 novembre alle 11:30 si svolgeranno i funerali nella chiesa del Sacro Cuore di Latina. In tanti si stringeranno vicino alla moglie Maresa, alla figlia Giovanna e al nipote Matteo. Ai familiari tutti giungano anche le condoglianze del nostro quotidiano Latina Editoriale Oggi.