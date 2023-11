Anche quest'anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha riscosso enorme successo tra i cittadini di Aprilia, che anche in questa circostanza hanno dimostrato di avere un grande cuore. La dimostrazione più lampante arrivata dai numeri della raccolta promossa dall'Associazione Banco Alimentare, durante la giornata sono stati raccolti 16.400 chili di prodotti alimentari dalle 38 associazioni presenti nei supermercati di Aprilia e Ardea, ha visto impegnati 550 volontari. «Ringraziamo le persone che hanno donato i prodotti - afferma il responsabile di area del Banco Alimentare, Salvatore Saraniti - superando notevoli diffidenze e difficoltà economiche, ed alle associazioni ed organizzazioni, laiche, cattoliche, evangeliche, musulmane, ortodosse, civili e militari, che hanno collaborato alla riuscita dell'evento».

All'iniziativa hanno partecipato l'associazione AGPHA Aprilia, l'associazione CONITA, l'associazione don Angelo Zanardo, Laeta Corda Aps, l'Associazione Nazionale Carabinieri Aprilia, l'associazione Al Mouhajer, Aprilia Sociale Aps, associazione Evangelica Maranata OdV Aprilia, gli Operatori Sociali Cristiani OdV Ardea, l'Azione Cattolica della parrocchia La Resurrezione di Aprilia, l'Azione Cattolica della parrocchia San Michele Aprilia, C.B. Rondine Protezione Civile Aprilia, Caritas Vicariale di Aprilia, Caritas Regina Pacis Ardea, associazione Sabaoth Latina, Centro di Solidarietà "San Benedetto" OdV Aprilia, Comunione e Liberazione Aprilia, Croce Rossa Italiana Comitato di Aprilia, Croce Rossa Italiana Comitato di Ardea, CSI Dialogo Aps, Scout FSE "Campoleone 1" Aprilia, Coop. Lautari Ardea, Caritas S.Pietro Apostolo Ardea, Prot. Civ. Nereo Rocco Ardea, Sezione Soci Coop Aprilia, Fondazione Come, Ass.Soci Coop Comitato di Aprilia e associazione Matres ApS.

I prodotti, depositati ad Aprilia nel magazzino regionale del Banco concesso dal Comune, saranno distribuite alle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare del Lazio che assistono quasi 5.000 persone del territorio. E anche da parte dell'amministrazione è arrivato un plauso all'attività svolta dai volontari. «Un ringraziamento sentito alle associazioni del territorio - commenta il sindaco Lanfranco Principi - una rete solidale che ogni anni permette di raccogliere generi alimentari a favore di chi più ne ha bisogno. Un grazie particolare ai cittadini di Aprilia, in prima linea quando si tratta di tendere la mano».