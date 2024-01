Nel cuore della città, durante tutto il mese di dicembre, Stefano Fiorin ha portato avanti un impegno silenzioso ma importante quanto costante per aiutare il prossimo e sostenere la ricerca. Il suo banchetto, dedicato alla raccolta fondi per Telethon, è diventato un punto fisso durante le festività annuali, dimostrando un impegno senza sosta.

Anche nel 2023, la campagna di Natale della Fondazione Telethon ha visto la vendita del Cuore di cioccolato Telethon per raccogliere fondi a supporto della ricerca. Stefano ha rappresentato la fondazione a Cisterna così come altri migliaia di volontari con i loro banchetti nelle principali piazze italiane il 10, 16 e 17 dicembre 2023. Nel comune pontino sono stati raccolti 4mila euro. Nell'immagine accanto, lo vediamo fiero con l'assegno che attesta l'importo raccolto attraverso la vendita dei cuori di cioccolato in città.

Una dedizione e un impegno lungo otto anni: grazie al suo contributo, sono stati raccolti in tutto questo tempo circa 40mila euro. La sinergia tra Stefano Fiorin e la comunità ha dimostrato di essere ancora una volta un binomio vincente. Con un post sui social Stefano ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito, sottolineando l'importanza di questo impegno per la ricerca di Telethon: «Chiusura raccolta fondi a favore della ricerca di Telethon. Non è stato facile ma anche questa volta il risultato è ottimo. Grazie davvero a tutti quelli che hanno contribuito e a quelli che lo faranno la prossima volta».

La sua determinazione e la generosità della comunità cisternese hanno reso possibile un ottimo risultato, aprendo la strada a future iniziative di sostegno per i più deboli.