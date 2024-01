E' stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo cinema Lux sulla Pontina, un taglio del nastro molto atteso che permetterà alla cittadinanza di Aprilia di riavere dopo quattro anni di assenza un multisala. La struttura è stata totalmente rinnovata grazie a un importante investimento della società Gestioni Cinestar, che ha presentato un progetto di ristrutturazione e ammodernamento. Per il momento si partirà con due sale, una delle quali dotata di sistema Dolby Atmos certificato per una qualità audio all'avanguardia. E poi poltrone reclinabili. Altre due sale (un'altra con sistema Dolby) dovrebbero essere aperte entro marzo mentre le ultime tre sale per un totale di 7 sale. La programmazione dei film partirà da domani (giovedì 11 gennaio). Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, nonché Mario Fiorito e Leandro Pesci per la Gestione Cinestar che già gestisce i cinema Lux, Odeon, Intrastevere e Tibur di Roma. "Dopo tanto tempo riavere un cinema ad Aprilia, portare un altro tassello di cultura in città per noi è molto importante. Perciò ringrazio gli imprenditori che hanno scelto la nostra città per investire e realizzare questo cinema all'avanguardia. Stiamo lavorando anche all'apertura di un secondo accesso dal quartiere Montarelli per permettere ai ragazzi che hannon l'auto di poter raggiungere il cinema a Aprilia".