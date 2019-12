"Anni di annunci, di inizio lavori poi perennemente rinviati, basta entrare nei bagni pubblici del palazzetto dello sport per capire che siamo ancora in alto mare con la sistemazione del palazzetto dello sport. Muffe, umidità sui soffitti, perdite, infiltrazioni con caduta di acqua e secchi di raccolta". E' quanto afferma in una nota il movimento Casapound Latina.

"Quattro anni di amministrazione e assistiamo alla solita perenne inconcludenza di Coletta e di LBC", tuona Savastano di CasaPound Latina, "dopo aver perso la serie di A di pallavolo, continuiamo ad avere un palazzetto fatiscente, siamo stanchi di tante parole e di pochi fatti in ogni campo. Dagli uffici pubblici fatiscenti al teatro mai completato, dal mercato ex consorzio inadeguato alle strade mai asfaltate, dal verde non curato alle isole ecologiche in abbandono e i cassonetti dell'immondizia impresentabili, dal lido deprimente ai borghi abbandonati, continua Savastano, "sembra di vivere in una città del dopoguerra senza che ci stata una guerra. Con quale faccia Coletta avrà il coraggio di ripresentarsi?"