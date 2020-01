Sarà l'Impresa Dioniso Picozza a svolgere i lavori di adeguamento delle prestazioni energetiche, impiantistiche e di miglioramento di accessibilità per i disabili della scuola dell'Infanzia di Madonna del Calle a Priverno. L'ufficio tecnico ha infatti proceduto all'affidamento dell'appalto da 200mila euro.

L'offerta della ditta Picozza è stata ritenuta la migliore in base al prezzo più basso offerto, a parità di progetto esecutivo già predisposto dall'ente. La ditta Picozza ha offerto un ribasso del 4,5% e dopo tutti i controlli di rito sulle documentazioni e certificazioni fornite, è risultata affidataria dei lavori. I lavori in questione puntano, come specificato nella stessa denominazione del bando affidato, all'efficientamento energetico e alla piena accessibilità della scuola. Efficientamento che verrà raggiunto sostituendo i vecchi infissi e la centrale termica che, oltre al risparmio, produrranno un riscaldamento più efficiente degli ambienti, oltre che la messa a norma di tali impianti.

Relativamente ai lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il miglioramento della funzionalità generale, saranno realizzati vari interventi, tra i quali l'installazione di impianti servo-scala per superare le scale e muoversi tra i vari piani dell'edificio e il rifacimento degli impianti idrici e dei bagni. Il finanziamento che rende possibile l'intervento arriva dalla Regione Lazio. La Direzione inclusione sociale dell'Area politiche per l'inclusione della Pisana ha infatti inserito il progetto presentato dal Comune di Priverno al 12esimo posto del bando per i contributi per interventi di carattere edilizio finalizzati all'adeguamento tecnico-impiantistico, all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza statica delle scuole per l'Infanzia e asili nido di proprietà comunale.