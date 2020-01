Il nuovo trasporto pubblico locale con servizio affidato a Tesei partirà da oggi e l'amministrazione ha deciso di spegnere subito le polemiche sollevate dalla modifica degli orari di alcune linee, tali da creare non poche difficoltà ai pendolari della Linea 1 al centro di Aprilia e della linea 3 che copre via Toscanini. In particolare proprio i residenti di Toscanini, una delle zone più popolose della città e che ospita un numero elevato di persone costrette a far la spola per motivi di lavoro tra il comune nord pontino e la Capitale, avevano contestato la soppressione di due corse fondamentali, quella delle 5, necessaria per prendere il treno delle 5 e 24, spostata però alle 6 malgrado da anni fosse utilizzata da circa 25 persone e quella delle 20 e 15, anticipata alle 19 e 55, così da far saltare la continuità del servizio. «Sulla base delle criticità segnalate dai cittadini - ha precisato il Comune nelle scorse ore - sono state introdotte piccole modifiche che saranno operative già a partire dal 2 gennaio. Le prime settimane del servizio serviranno per apportare modifiche e migliorie per soddisfare le esigenze degli utenti. In caso di ulteriori problematiche è possibile inviare una email all'indirizzo trasporti@comune.aprilia.lt.it». Nel frattempo all'ordinaria di andata per Toscanini è stata aggiunta la corsa delle ore 5 e quella delle ore 20 e 30 e altre modifiche sono state apportate anche agli orari della corsa 1, che partirà dal capolinea di via Cattaneo alle 6 e 40 e con l'ultima corsa fissata per le 19 e 35, mentre l'ordinaria di ritorno seguirà l'orario 6 e 55 - 19 e 50. Tutte le linee, nei loro orari e percorsi definitivi, sono consultabili sul sito del Comune di Aprilia a questo link: http://bit.ly/linee-nuovo-TPL

Le lamentele dei pendolari di Toscanini: "Avevamo eliminato la corsa del mattino alla stazione e quella di ritorno della sera"

Le modifiche sulla linea 3 che collega via Inghilterra alla stazione ferroviaria di Aprilia (con fermate in via Inghilterra, via Toscanini, via De Gasperi, via Matteotti e via Nettunense) sono arrivate dopo le vibranti proteste di diversi residenti del quartiere Toscanini, che si sono accorti che nei primi orari pubblicati dal gestore erano spariti il treno delle 5 di mattina che permetteva ai tanti cittadini di prendere il treno per Roma delle 5.24 e quello di ritorno dallo scalo per la zona 167 delle 20.15. Un problema di non poco conto che si considera che il quartiere Toscanini è il più popoloso della città ed è anche la zona che, sia per la forte presenza di dipendenti pubblici nel quartiere che di persone in passato residenti a Roma, ha un legame più stretto con la Capitale. «Il pullman delle 5 di mattina, che permetteva a tante persone di prendere - ci aveva spiegato un residente di Toscanini - il treno per Roma delle 5.24 non c'è più, visto che il primo bus utile è alle ore 6. E' assurdo, perché quella corsa era stata ottenuta 6-7 anni fa dopo una battaglia; nel corso del tempo sono aumentati i cittadini che prendono quel treno e di conseguenza il bus. Solo pochi giorni fa eravamo ben 25 persone su quella corsa, per i pendolari è un disagio enorme perché vorrà dire svegliarsi 40 minuti prima per andare alla stazione. Camminando praticamente di notte. Inoltre non c'è più il bus collegato al treno che dalla capitale arriva ad Aprilia alle 20.15; l'ultimo bus utile per via Inghilterra è alle 19.55. E' tutto stravolto, la continuità tanto decantata dal Comune di Aprilia non esiste. Alla fine queste modifiche produrranno danni anche il gestore, visto che migliaia di cittadini non utilizzeranno più questo servizio». Alla fine però le sollecitazioni dei pendolari residenti nel quartiere, che aveva paventato anche possibili azioni di protesta, son andate a buon fine visto che gli orari sono stati modificati sulla falsariga delle precedente gestione, prevedendo così la corsa alle 5 di mattina e quelle di ritorno di sera dalla stazione.