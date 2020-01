Intonaco a terra e crepe in una delle scale del cimitero comunale, la Progetto Ambiente dispone la chiusura dell'area per evitare pericoli per la cittadinanza. L'azienda ha provveduto a rendere inaccessibile uno degli ingressi al piano superiore che si trova nella parte vecchia della struttura, vicino all'ingresso principale di via dei Cipressi. Una misura che si è resa necessaria per evitare situazioni di pericolo per i cittadini dopo che, nei giorni scorsi, si è verificato il distaccamento di alcuni pezzi di intonaco dalla scala. La scala tra l'altro presenta anche delle crepe, segno probabilmente di una scarsa manutenzione. Perciò viene chiesta l'immediata riparazione della scala all'amministrazione Terra, che oggi ha eseguito un sopralluogo al cimitero. «Pensiamo che il problema - spiega l'assessore Luana Caporaso - sia dovuta e una mancata manutenzione, perciò provvederemo a breve ad eseguire i lavori, così come intendiamo intervenire sulle luci votive». Circa un anno fa l'amministrazione Terra ha approvato l'aumento dei prezzi dei loculi cimiteriali, un aumento giustificato dall'intenzione di riqualificare il cimitero.

