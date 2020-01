Vent'anni dopo l'apertura, lo storico Mc Donald di Campoverde, il primo punto vendita aperto nel Comune di Aprilia agli inizi del 2000 ha chiuso i battenti. Ad annunciarlo attraverso un annuncio affisso all'esterno dei locali commerciali i responsabili del franchising. «Si comunica a tutta la clientela – si legge – che dal 31 dicembre 2019 questo punto vendita è chiuso al pubblico. Vi aspettiamo presso i ristoranti più vicini di via Mascagni, Aprilia 2 centro commerciale, Anzio e Nettuno». Una brutta notizia per gli amanti della catena di fast food più amata e presente al mondo, ma anche per il commercio locale che perde un'altra storica attività. Aperto sin dal 2000, il Mc Donald's di Campoverde è stato l'unico punto vendita del marchio fino all'arrivo del centro commerciale Aprilia 2. Un punto vendita che vista anche la posizione strategica lungo la via Pontina, è riuscito a reggere il peso della concorrenza e a superare indenne la crisi economica, non subendo contraccolpi gravi neppure quando fu decisa l'apertura del terzo punto vendita di via Mascagni, operativo dal 2017. Uno spazio particolarmente amato da mamme e bambini, anche grazie alla presenza di una spazio esterno capiente e dotato di un'area gioco. A quanto pare la chiusura del Mc Donald's di Campoverde va attribuita al mancato rinnovo del contratto ventennale per l'affitto dei locali commerciali. I responsabili del franchising e il proprietario della struttura non avrebbero trovato un accordo che permettesse di scongiurare la chiusura. Al momento dunque in città resteranno aperti solo i ristoranti di via Mascagni e quello interno al centro Aprilia 2, mentre priva di fondamento sarebbe la notizia circolata da giorni rispetto alla possibile 'apertura di un altro punto vendita nel centro storico.