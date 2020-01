Si sono conclusi in questi giorni i lavori alla stazione di monitoraggio INGV, installata a Tor Tre Ponti nel 2012, a seguito di continue scosse sismiche che avevano destato molta preoccupazione tra i residenti. I lavori hanno riguardato la sostituzione della casetta vecchia, visto che la precedente era stata usurata dal tempo, con una nuova molto più resistente, da parte dei tecnici dell'INGV.

"Siamo molto soddisfatte dei lavori effettuati dall'INGV, conclusi proprio in questi giorni e che abbiamo seguito con molto interesse insieme ai tecnici dell'Istituto Nazionale - racconta Silvia Centra, la rappresentante del Comitato Attività Sismica Latina- Durante tutto questo tempo, noi come Comitato abbiamo cercato di tenere viva l'attenzione sui fenomeni geologici che hanno colpito il nostro territorio così da non distogliere lo sguardo su una problematica che riguarda non solo Tor Tre Ponti, ma l'intera città di Latina. Questi lavori sono motivo di grande orgoglio per noi che abbiamo sempre mantenuto il nostro impegno, facendo sentire la propria voce presso le istituzioni e l'amministrazione comunale, facendo da collante tra quest'ultimi e la cittadinanza nel modo più trasparente possibile".

E' possibile seguire il Comitato sul gruppo facebook "attività sismica Latina".