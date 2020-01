E' arrivata la prima tranche di cibo al canile comunale, frutto della partecipazione dei cittadini al Bagno di Santo Stefano organizzato il 26 dicembre scorso dalla pagina facebook Sei di Terracina se. Ieri, grazie all'accordo preso con il gruppo Orizzonte, sono arrivati i primi regali: soprattutto cibo, acquistato grazie a un assegno da mille euro che Orizzonte ha garantito quale sponsor dell'evento. Ulteriori scarichi sono stati già programmati nei prossimi giorni in base alle necessità contingenti della struttura. Grande soddisfazione da parte della pagina Sei di Terracina se:

Per gli amici quattro zampe ospitati dal canile, insomma, non mancherà il cibo. Ma soprattutto, non mancherà l'amore della città.