Sarà una ditta di Campobasso a gestire per sei mesi la farmacia comunale di Artena.

Martedì, infatti, è stata aggiudicata la gara che il personale del Comune aveva bandito sul Mepa - il Mercato elettronico per la pubblica amministrazione, ndr -, con la sola ditta molisana che ha partecipato alla procedura voluta dalla Giunta guidata dal sindaco Felicetto Angelini per riattivare un servizio essenziale per la popolazione, visto che anche le altre due farmacie private presenti in città - ma riconducibili alla stessa società che si era aggiudicata la vecchia gara per la Comunale - hanno chiuso i battenti.

Il servizio, come specificato nella determina di aggiudicazione della gara, partirà quanto prima proprio per porre fine ai disagi vissuti dalla gente: da capire, adesso, se il nuovo gestore - che dovrà versare un canone pari ad almeno il 10% del fatturato riferito ai sei mesi di gestione -, deciderà di mantenere la sede farmaceutica nei locali attuali, ossia quelli di via Guglielmo Marconi, oppure opterà per il cambiamento di negozio, restando comunque nella stessa zona. Sempre la ditta molisana avrà l'onere degli investimenti in arredi e attrezzature necessari per la fase di avvio della farmacia.