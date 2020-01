L'appuntamento è fissato per domenica, dalle 10 alle 12.30, sul lungomare Circe di Terracina all'altezza della 24esima traversa. Nell'occasione torna la manifestazione "Il mare d'inverno", l'evento giunto alla 29esima edizione che gode del patrocinio della Commissione Ue - Rappresentanza per l'Italia, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Ambiente, della Guardia Costiera e che vedrà i volontari di "Fare Verde" impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti, cittadini ed amministrazioni comunali, che l'inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all'anno e non solo durante il periodo estivo.

Inoltre, Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell'erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo per il mare dovuto all'inquinamento della plastica, materiale di cui possiamo fare a meno. La nostra iniziativa - si legge in una nota di Fare Verde - ha l'obiettivo di riportare al centro dell'attenzione la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. In particolare, come denunciamo da oltre 25 anni, da un punto di vista ecologico la plastica è il peggior materiale in circolazione: non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell'elevato numero di diversi polimeri in circolazione».

I volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge coglieranno l'occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di "hit-parade" dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta. «Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto».