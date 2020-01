Si è svolta ieri mattina, come da convocazione, la conferenza dei capigruppo chiamata a deliberare sull'individuazione dei quattro componenti per il funzionamento della commissione De.Co., il marchio di denominazione comunale da assegnare ad alcune eccellenze locali. Presenti Rita Petrucci, presidente del Consiglio, Monia Di Cosimo (Circeo Futura), Eugenio Saputo (Verso il Domani), Stefano Capponi (Insieme per il Circeo), Egidio Calisi (Lega Salvini Premier). Monia Di Cosimo ha proposto una modifica del regolamento: anziché quattro componenti, è stato pensato di inserire sei esperti di cui quattro nominati dalla maggioranza e due dalla minoranza. Saputo si è detto d'accordo, proponendo di procedere comunque alla nomina secondo il vigente regolamento in attesa di modificarlo durante il prossimo Consiglio comunale. Al momento, le nomine sono state le seguenti: Sigismondo Esposito e Romeo Marcello (agronomo) e Giovanni Aquino per quanto concerne la maggioranza. Saputo, a nome dei gruppi Verso il Domani e Lega, ha invece proposto Pierpaolo Monetti. Adesso si attende la convocazione del Consiglio comunale per modificare il regolamento del marchio De.Co.