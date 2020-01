Le Sardine di Latina tentano di fare il bis, dopo il successo riscosso nei mesi scorsi in piazza del Popolo a Latina. A fare da teatro alla grande manifestazione, questa volta, non sarà però il centro del capoluogo: le Sardine si muoveranno in un vero e proprio tour, toccando periferie e non solo. "Questo tour dovrà essere l'occasione per ricreare una comunità, coesione ed inclusione sociale tra la cittadinanza, in quei luoghi in cui, fino ad oggi, i cittadini e le cittadine non sempre hanno trovato risposta alle proprie istanze - spiega il gruppo in una nota ufficiale - Dove hanno, però, attecchito le destre sovraniste e la guerra tra ultimi è stata spacciata per soluzione. Nelle periferie sono state disattese aspettative anche da chi avrebbe dovuto, per cultura e storia, stare vicino al popolo e ascoltarne le necessità. Ripartiamo da noi: riappropriamoci dei luoghi fisici, costruiamo contro narrazioni delle nostre realtà, valorizziamo il nostro territorio. Il risveglio delle coscienze, volto al riscatto della società, è una necessità non più procrastinabile ed è compito di ognuno di noi essere parte integrante e attiva per un cambiamento in positivo.

Il programma:

Venerdì 31 Gennaio

14:30-15:30 Priverno

Piazza Giovanni XXIII

16:00-17:30 Cisterna di Latina

Piazza A. Saffi

18:00-19:30

Piazza Roma

1 Febbraio

Latina

9:30-11:00 Q4/Q5

Largo Jacopo Peri

11:00-13:00 Latina Scalo

Viale delle Industrie

16:00-18:00 Borgo Santa Maria

Via Macchiagrande

02 Febbraio

9:30-10:30 San Felice

Borgo Montenero, Piazza IV Ottobre

11:00-13:00 Terracina

Piazza Garibaldi