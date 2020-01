Undici milioni e trecentomila euro per combattere il dissesto idrogeologico e l'erosione costiera sui litorali delle province di Roma e di Latina. E' quanto messo a disposizione dal Ministero dell'Ambiente attraverso uno specifico decreto finalizzato al contrasto del dissesto idrogeologico. Sono tre i comuni beneficiari: Anzio, Latina e Ponza. I finanziamenti rientrano nel piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio e porta la firma del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Si tratta di risorse che il Governo mette a disposizione per difendere le aree costiere dal dissesto idrogeologico. Il Comune di Latina fa la parte del leone.

L'intervento finanziato ha come titolo "Opere di difesa del litorale tra Foce Verde e Capo Portiere" e viene finanziato dallo Stato con 5,5 milioni di euro. Uno stanziamento importante che prevede appunto lavori di messa in sicurezza per la fascia costiera a tutela dell'erosione e del dissesto idrogeologico. Un progetto importante che andrà a coprire una zona vasta di litorale che va da Fogliano fino a Foce Verde.

Altro intervento che il Ministero ha deciso di sostenere è quello di Ponza. La più importante isola dell'arcipelago pontino ottiene 2,6 milioni di euro destinati all'ampliamento dell'arenile per la messa in sicurezza di Chiaia di Luna. Si tratta di una delle spiagge più belle di Ponza, una delle più apprezzate dai turisti. Il Comune, con queste risorse, potrà finalmente mettere in sicurezza un'ampia parte di costa, in passato colpita dal dissesto, anche con tragici episodi di crolli.

Nel calderone degli interventi ottiene un importante finanziamento pure il Comune di Anzio. Per il litorale romano arrivano 3,2 milioni di euro destinati al tratto di litorale tra Tor Caldara e Capo d'Anzio.