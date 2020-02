La provincia di Latina fa incetta di vessilli, diventando il territorio più premiato del Lazio. Infatti, sono ben otto le spiagge pontine ad aver ricevuto la Bandiera Verde, ossia sono state riconosciute come spiagge a misura di bambino. Ad ottenere il vessilo sono Formia, Gaeta, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene. Soltanto altre due spiagge del Lazio hanno ottenuto la bandiera, e si tratta di Anzio e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

In tutta Italia, le località ad aver ottenuto la Bandiera Verde 2020 sono 144. Il prestigioso vessillo assegnato dai pediatri italiani alle spiagge più a misura di bambino. Le località sono state elette a seguito di un'indagine condotta fra un ampio campione di pediatri, chiamati a indicare le località balneari con caratteristiche adatte per trascorrere le vacanze con bimbi piccoli. In particolare, le regole per assicurarsi una bandiera verde sono avere il mare limpido e basso, la sabbia per costruire torri e castelli, il servizio di salvamento con bagnini e mosconi, nonché la presenza di giochi, spazi per allattare e fasciatoi.