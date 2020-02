"Mantenere l'occupazione e la produttività del sito Corden Pharma, ma tutto questo deve passare attraverso la salvaguardia ambientale, come previsto dalle normative vigenti in materia". È questa la posizione dell'amministrazione comunale di Sermoneta, così come riportato in una nota ufficiale del Comune.

A fare il punto della situazione, per rassicurare i dipendenti sull'attenzione posta dall'amministrazione a seguito delle polemiche dei giorni scorsi, è il sindaco Giuseppina Giovannoli. In primo luogo, stando a quanto riportato dalla nota del Comune, non ci sarebbe stata alcuna conferenza decisiva in Provincia, in quanto via Costa ha rigettato l'istanza presentata da Corden Pharma in merito al riesame e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, annullando la conferenza e chiamando in causa direttamente la Regione Lazio.

"L'amministrazione comunale confida nella Regione, nella Provincia, nel Consorzio Industriale, nell'Arpa e in tutti gli Enti chiamati nella fase decisoria del procedimento, affinché possano valutare la richiesta avanzata da Corden con un'alta attenzione sia agli interessi dell'azienda, sia alla salvaguardia del territorio. Un territorio con produzioni agricole di qualità, eccellenze ambientali e naturalistiche e una vocazione improntata al turismo ecosostenibile - prosegue la nota - Nel frattempo, vista la complessità dell'argomento, il Comune di Sermoneta si sta dotando di una figura professionale, competente nella maniera ambientale, che sarà di supporto agli uffici comunali, poiché ritiene importante emettere i pareri di competenza servendosi di una professionalità titolata, per affrontare al meglio il percorso che vedrà coinvolto anche il Comune di Sermoneta".

Poi la risposta a chi accusa di immobilismo: "Questa amministrazione non è affatto immobile come qualcuno vuole far credere: se ne è già parlato in commissione capigruppo e in Consiglio comunale, si sono riunite la commissione trasparenza e la commissione ambiente, convocate dai rispettivi presidenti Pierluigi Torelli e Nicola Minniti, col presidente del consiglio Antonio Di Lenola abbiamo convocato le segreterie provinciali dei sindacati in Comune, con il presidente della Provincia Carlo Medici abbiamo riunito un tavolo alla presenza del Prefetto di Latina e due assessori regionali, allo sviluppo economico e al lavoro. Non ci lasciamo dettare l'agenda da chi vuole strumentalizzare questo argomento delicatissimo per la propria visibilità personale. Il nostro compito non è quello di occupare spazi sui giornali, ma intraprendere ogni iniziativa nell'interesse esclusivo della comunità e del nostro territorio, ed è quello che stiamo facendo. Lo ribadiamo ancora una volta: sulla questione Corden Pharma è necessario essere uniti, responsabili e razionali, perché Corden rappresenta una importante presenza sul nostro territorio in termini occupazionali e di indotto, ma sempre ponendo massima attenzione all'aspetto ambientale e alla piena osservanza delle norme in materia".