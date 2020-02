Il convegno sulle Crisi d'impresa organizzato da Banca Popolare del Lazio in collaborazione con lo Studio commercialisti Sergiacomo di Roma e in programma per domani, 26 febbraio, alle ore 17, presso la Sala Renato Mastrostefano della Bpl di Velletri, è stato annullato a causa dell'attuale stato di allerta sanitaria nazionale in seguito all'emergenza Coronavirus.

Gli organizzatori, scusandosi con gli ospiti invitati a partecipare, anticipano che sarà loro cura informarli sulla riprogrammazione dell'evento non appena lo stato di allerta sanitaria sarà superato.