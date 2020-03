Una messa domenicale in più per garantire la sicurezza dei fedeli e rispettare le misure anticoronavirus. È questa l'iniziativa presa dalla parrocchia Spirito Santo di Aprilia (quartiere Toscanini), che domani nella chiesa di via Francia celebrerà tre funzioni: alle ore 9.00, alle 10.00 e alle 11.00. Ad illustrare la decisione ai fedeli è stato il reverendo Don Alessandro Saputo, parroco della chiesa, con un video che sta girando sui social. "Abbiamo preso questa decisione - ci spiega Don Alessandro - confrontandoci con i catechisti dopo le misure emanate martedì. Abbiamo pensato che una messa domenicale in più potesse essere una soluzione per garantire la partecipazione di tutti, anche perché la nostra chiesa è grande e può contenere 800 persone. Inoltre abbiamo installato dei dispenser con il disinfettante per le mani e abbiamo chiesto alle famiglie di presentarsi insieme ai figli alla funzione".