"Camilla dice 'Grazie, è stata bellissima questa lettura'. Anche Elisa è stata molto contenta". E ancora: "A Massimiliano è piaciuto molto il Silent book!!! Grazie per averci trasportato nel meraviglioso mondo della lettura in questo momento triste. Irene la mamma di Massimiliano". E poi: "Un meraviglioso progetto. Grazie di cuore. La mia bambina ha apprezzato molto". "Ci è piaciuta molto la storia di Gatto grande e gatto piccolo (Alessandro 7 anni)". "Sono bellissime le storie un bacione da Gabriele e Ginevra".

Nei pomeriggi chiusi in casa per il Coronavirus c'è chi consente ai bambini della città di Fondi, e non solo, di fare lettura ad alta voce comodamente da casa grazie a facebook. Oggi 10 marzo, la prima esperienza lanciata dall'associazione "Leggimi sempre" guidata da Cristina Gattamorta, da qualche tempo organizzatrice di letture per bambini all'interno della biblioteca comunale di Fondi. Non si è persa d'animo, Cristina, esperta di libri per bambini e di pedagogia, educatrice, che ieri ha tenuto ugualmente l'evento dedicato a una fascia di età ma a distanza. Una telecamera, un giardino riposante, libri addirittura appesi su un alberello. E poi le storie, lette con la sua voce, che hanno riscosso un inaspettato successo. Tantissime le famiglie che l'hanno seguita e i commenti sulla pagina di Leggimi sempre sono lì a dimostrarlo.

Uno dei tanti esempi di come, anche con poco, si riesce a garantire una continuità alle attività culturali e didattiche, perfino per i più piccoli. L'associazione ha ottenuto dal Comune di Fondi uno spazio dedicato all'interno della biblioteca, che viene allestito appositamente per i più piccoli. La lettura ad alta voce è molto importante anche per i bambini davvero piccoli, a partire dall'età di due anni. Nessuna barriera, nessun virus, potrà togliere questo piacere ai bambini