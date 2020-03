Sceglie una foto del promontorio di San Felice Circeo, visto dalla spiaggia di Sabaudia, per lanciare il suo messaggio di solidarietà in questi giorni difficili e duri per l'Italia. Si tratta del regista, sceneggiatore e scrittore turco, naturalizzato italiano, Ferzan Ozpetek - padre di Le Fate Ignoranti e Mine Vaganti, per citare due dei suoi capolavori - che affida ad Instagram alcune parole per abbracciare San Felice Circeo.

Ed ecco il suo messaggio:

Questo paese, che assomiglia alla testa di una giumenta venuta al galoppo dall'Asia lontana per immergersi nel Mediterraneo, questo paese è nostro. Polsi insanguinati, denti stretti, piedi nudi. E la terra come un tappeto di seta. Questo inferno, questo paradiso è nostro. Lascia che si chiudano le porte d'altri, e mai si riaprano. Sradica la schiavitù di un uomo all'altro. Vivere libero e da solo come un albero. E fraternamente come un bosco. Questa nostalgia è nostra.