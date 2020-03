Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli chiede un potenziamento dei controlli per il test relativo al Covid-19. Per il primo cittadino minturnese per contenere la diffusione occorre stare a casa e adottate il distanziamento sociale. Ma Il problema degli asintomatici va in qualche modo affrontato velocemente. "Proviamo a potenziare la capacità di analisi dei tamponi delle strutture pubbliche, ad esempio del laboratorio analisi dell'ospedale di Formia - dichiara il sindaco - Poi mettiamo più operatori possibili in condizioni di effettuare i tamponi a domicilio, ad esempio coinvolgendo i medici di base; ed3) utilizziamo tutti i fondi pubblici a disposizione, ad esempio nel sud pontino quello del distretto socio sanitario.