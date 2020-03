Una bella lezione di solidarietà e senso di comunità che, stavolta, viene dai più piccoli. Si tratta degli alunni della 2°E della primaria dell'istituto comprensivo Aldo Manuzio di Latina Scalo che insieme ai loro docenti si sono messi in moto per far sentire la loro presenza e il loro aiuto in questo momento di crisi sanitaria legata all'emergenza coronavirus. Gli alunni insieme alle maestre e alle sarte, signora Mariangela e signora Giovanna hanno donato a tutto il personale dell'area materno-infantile del Goretti 70 mascherine riutilizzabili, 20 pacchi di guanti e 40 flaconi di disinfettante per le mani. A dare notizia gli infermieri Alessandro Cozzolino, Emanuela Castellani e Vincenzo Campoli. "Un ringraziamento speciale agli alunni e insegnanti 2ªE primaria Latina Scalo, agli insegnanti di infanzia e primaria e alle sarte. È bello sentire, specialmente in momenti come questi, la vicinanza di tante persone che si adoperano per consentirci di lavorare al meglio e in sicurezza. L'appello per tutti è sempre lo stesso: rimanete in casa!".