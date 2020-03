Appuntamento alle 21, questa sera, sul profilo del sindaco più social della provincia di Latina: Luciano De Angelis. Il primo cittadino, che delle dirette su Facebook ha fatto un suo cavallo di battaglia, e che nell'ultimo periodo sta usando lo strumento per sensibilizzare quotidianamente i cittadini a rispettare tutte le regole del Decreto del Governo, questa sera si collegherà insieme ad un ospite d'eccezione: il campione del mondo Spillo Altobelli. "Proveremo a fare una diretta per cercare di sensibilizzare ancora quelle poche persone che non hanno capito l'importanza di restare a casa" ha scritto Altobelli sul suo profilo Facebook, invitando tutti a partecipare.