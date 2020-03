"Stiamo assistendo impotenti ad un evento inedito, alla minaccia di un nemico invisibile che contamina tutti e ovunque, senza distinzioni e in progressione geometrica e globale. Ci siamo fermati ma non si sono fermate le nostre azioni". Parole del Consiglio Notarile di Latina che "in questa situazione caotica mondiale, consapevoli che la maggior parte degli operatori sanitari si trovano a dover fronteggiare urgenze con presidi medici limitati" dona al Reparto di Medicina d'Urgenza – U.T.N. dell'Ospedale Civile di Latina Santa Maria Goretti un "Ecotomografo portatile completo di sonde, Misure Cardiologiche, carrello e stampante".

"Questa apparecchiatura consentirà di eseguire quotidianamente l'ecografia toracica su tutti i Pazienti, direttamente al letto degli stessi, fornendo elementi di grandissima utilità per la gestione clinica. In questo modo i Notai del Distretto di Latina, hanno voluto testimoniare lavicinanza dellacategoria alle esigenze ed agli interessi della collettività. Un gesto per testimoniare il supporto del Notariato Pontino ai medici ed al personale sanitario, convinti che le azioni riescono a tradurre sentimenti che le parole non riescono ad esprimere".