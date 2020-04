Purtroppo con il passare dei giorni e con la quarantena che persiste per via del coronavirus sono sempre di più le famiglie senza introiti che non riescono a fare la spesa quotidiana ed anche in questo il Governo sta intervenendo, ma noi, come cittadinanza attiva, come giocatori di un'unica squadra, possiamo essere protagonisti di un'umanità fondata sulla solidarietà e condivisione.

Per questo, il Comune di Priverno insieme ai volontari della Protezione Civile Centro Operativo Circe e della Croce Rossa Italiana Comitato di Latina, lanciano il progetto "spesa sospesa" atto a promuovere la dignità delle famiglie residenti nel comune di Priverno che versano in stato di necessità durante la crisi economica causata dal coronavirus.

Una vera e propria colletta alimentare da parte di tutti i cittadini per sostenere le famiglie nei beni di prima necessità attraverso la donazione di alimenti presso i supermercati e le attività commerciali aderenti al progetto.

Gli esercizi commerciali infatti metteranno a disposizione un carrello raccoglitore dove si impegneranno a radunare la spesa di coloro che vorranno lasciare merce di prima necessità, e i volontari della Protezione Civile, C.O.C Centro Operativo Circe, provvederanno al ritiro e alla distribuzione destinata alle famiglie bisognose indicate dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Priverno.

Questi ultimi, anche grazie ai servizi attivati per fronteggiare l'emergenza: "Spesa a Casa", "Punto di Ascolto" e "Spazio Amico", stanno lavorando costantemente per tutelare ed aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, pertanto vi invitiamo a non avere timore di chiamare; nessuno è colpevole dinanzi a tanto sfacelo.

Ricordiamo che il Servizio Spazio Amico, per le esigenze di prima necessità, risponde al numero 0773-912616 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.