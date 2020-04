Non era mai successo che l'amministrazione di Ventotene invitasse a non visitare l'isola. E d'altra parte nulla di ciò che sta accadendo in queste ore ha precedenti. Così, pur apparendo surreale, il comune di Ventotene ha formalmente invitato tutti a non recarsi sull'isola, soprattutto in questo fine settimana pasquale, a tutela della salute dei residenti e aspettando tempo migliori quando sicuramente si potrà tornare a trascorrere le vacanze sull'isola.

«Gli spostamenti in tutta Italia, sull'isola e verso l'isola delle persone è regolato dalle prescrizioni introdotte dalle norme di contenzione per il Coronavirus. - dice l'avviso formale dell'ente - All'imbarco di Formia e allo sbarco sull'isola nei prossimi giorni, saranno anche rafforzati i controlli. Queste misure sono state previste per evitare accessi non indispensabili e magari indotti dalla bella primavera in corso e dalle imminenti festività. Ricordiamo che l'autorizzazione in autocertificazione consente solo movimenti che indichino il rientro nel più breve tempo possibile al proprio domicilio o residenza abituale. Ora, se amate l'isola, restate a casa. Tutta Italia resta a casa, gli isolani stiano a casa. Avremo tempi migliori e verrà il momento giusto per ogni spostamento, lo aspettiamo tutti con gioia. Passerà e sarà una festa ritrovarsi. Solo così ce la faremo. Solo così andrà tutto bene». L'invito è rivolto dunque anche agli isolani che si trovano sulla terraferma, molti a Formia e a Latina e che quest'anno dovranno rinunciare a tornare a Ventotene per le festività.