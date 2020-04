Liquidati anticipatamente ed immessi nel territorio circa 3 milioni di euro erogati ad oltre 5mila lavoratori edili operanti in provincia di Latina, proroga della validità del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) al 15 giugno e proroga al 31 maggio dei versamenti contributivi delle imprese. Queste le principali misure adottate dalla Cassa Edile di Latina - costituita da Ance Latina e Feneal Uil latina, Filca Cisl Latina, Fillea Cgil Frosinone Latina - per sostenere le imprese ed i lavoratori con misure concrete ed immediate, finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, la Cassa Edile di Latina, in attuazione degli accordi tra le parti sociali, ha previsto una serie di misure estremamente importanti: erogazione anticipata della prestazione Ape (Anzianità Professionale Edile) in favore di 2.185 lavoratori per l'importo di 1.410.074,36 euro per la quale il pagamento è stato effettuato il 1 aprile 2020, anziché il 1 maggio; liquidazione anticipata del G.N.F. (Gratifica Ferie e Natalizie) in favore di 2.900 lavoratori per l'importo di 1.484.582,80 euro. Sarà erogato entro il 30 aprile 2020 (anziché entro il 10 luglio 2020) il GNF maturato dal lavoratore per il trimestre ottobre-dicembre 2019. Il GNF maturato invece dal lavoratore nel trimestre gennaio-marzo 2020 sarà corrisposto sempre entro il 10 luglio 2020; proroga al 31 maggio 2020 dei termini di versamento previsti a carico delle imprese per il periodo di competenza delle denunce di febbraio e marzo 2020. Tali versamenti, sospesi e prorogati al 31 maggio, potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, per un massimo di quattro rate; proroga della validità del Durc al 15 giugno 2020. Il Durc rientra tra le attestazioni di cui all'articolo 103 del Dl 18/2020 Cura Italia, che prevede, al comma 2, che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno».