Come prevedibile, il sito del farelazio è stato preso d'assalto per il "click day" che sarebbe servito a chiedere, per le Pmi e dei liberi professionisti del Lazio, i 10mila euro a tasso zero nell'ambito degli interventi agevolativi previsti dall'iniziativa ‘Pronto Cassa' in virtù della crisi economica che sta scatenando l'emergenza covid 19 anche a livello economico. Il sito è andato però presto in blocco e per molti è stato impossibile accedervi ed effettuare la richiesta. A sottolineare questa problematica è stato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

"L'amministrazione regionale deve spiegare i motivi di questo grave disservizio e chiedo espressamente l'annullamento della procedura odierna e l'indizione di un nuovo ‘click day'. Si tratta di una misura di vitale importanza per il tessuto economico produttivo. Non è possibile che un intervento fondamentale per la tutela di liberi professionisti e i titolari di piccole e medie imprese venga vanificato per un problema tecnico-burocratico, soprattutto in un momento caratterizzato dalla grave incertezza economica venutasi a creare per via dell'emergenza da Covid-19".