Ci vuole altro che la paura del coronavirus per fermare Salvatore, l'81enne di Lenola che non vuol saperne di piegarsi alle prescrizioni di questo o quel decreto governativo. Alla sua età, Salvatore è ancora un uomo in gamba, pieno di energia e soprattutto si sente e vuole continuare a sentirsi libero. Così, quando in paese tutti si sono chiusi in casa, lui non ha smesso di uscire e sgranchirsi le gambe senza mai rinunciare alle abitudini di sempre.

Ma il paese è paese, tutti vedono, tutti parlano: va bene la spesa, va bene la farmacia, va bene andare a comperare il giornale, ma Salvatore non ha mai avuto bisogno di scuse o pretesti per uscire e andare a spasso in un lungo e in largo per le vie di Lenola.

«Perché noi dobbiamo rispettare le regole e lui no?» è l'interrogativo che da un certo giorno in poi ha cominciato a serpeggiare da un uscio all'altro del paese fino a diventare una domanda insistente, quasi una petizione popolare, che riassunta suona più o meno così: Salvatore deve stare a casa come tutti gli altri.

E anche se mai posta in forma scritta, la petizione si è trasformata in una interrogazione al sindaco. Una sollecitazione ingrata: si può costringere un uomo di 81 anni a restare chiuso in casa? E poi, visto che è praticamente il solo ad aggirarsi per il paese, non può creare problemi a nessuno. Però Salvatore è anche una persona anziana e dunque a rischio di contrarre il contagio da coronavirus: se non può fare male a nessuno, può invece ammalarsi lui e rischiare molto. Ma chi glielo dice a Salvatore che deve farla finita e piegarsi anche lui al rispetto delle regole e delle leggi, anche se sono soltanto decreti? Hanno provato a dirglielo con tutto il tatto possibile, ma lui niente, non ha voluto piegarsi. E le voci di dissenso si sono amplificate giorno dopo giorno, un tam tam che ha finito per dividere il paese fra intransigenti e liberali: chi vuole a tutti i costi l'osservanza delle norme anche da Salvatore e chi invece ha sposato la linea elastica del laissez-faire, o chiudere un occhio, per un vecchio ostinato e incorreggibile.

Finché la pressione si è fatta insostenibile e i carabinieri si sono trovati di fronte a un bivio: fingere di non vedere o intervenire.

E l'Arma ha fatto quello che tutti vogliamo che faccia non soltanto con Salvatore: dare prova di esserci ogni giorno.

E così i carabinieri hanno avvicinato Salvatore durante l'ennesima trasgressione e stavolta come si conviene lo hanno multato.