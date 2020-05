La sua storia ha toccato la sensibilità di molti, tra i quali il commerciante Erasmo Berti che, attraverso un appello diventato virale sui social network, aveva già aiutato un uomo e una donna costretti a vivere nella stessa situazione e non ha esitato a mettere a disposizione i propri contatti per aiutare anche lui.

Da due notti dorme in una vera casa, su un letto vero.

Ha conosciuto un lieto fine la storia dell'uomo di poco meno sessant'anni che dormiva in auto dalla fine di febbraio, rimasto senza lavoro a causa dell'emergenza Coronavirus proprio nel periodo in cui si stava ricostruendo una vita.

