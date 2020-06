Drammatico incidente stradale in serata sulla Migliara 47 nei pressi di Borgo Pasubio, alle porte di Pontinia.

A nulla è servita la corsa dei soccorritori per salvare la vita di un uomo che viaggiava in scooter e si è scontrato con un automobile che viaggiava in senso opposto.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervuta per i rilievi con una pattuglia del distaccamento di Terracina coordinato dal sostituto commissario Giuliano Trillò, il motociclo avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la vettura.