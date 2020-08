Ancora fiamme sui Monti Lepini, ancora ettari di montagna andati in fumo per cause da accertare. Un incendio violento sta interessando da diverse ore la zona a ridosso di Monte Nero e la sughereta di via Foresta, all'interno del comune di Sezze. Il rogo è divampato attorno a mezzanotte, con le prime segnalazioni arrivate circa venti minuti dopo al 115. Da Monte Nero, il versante che affaccia sul quartiere Colli del paese setino, la situazione è parsa subito molto grave. Sono scattati immediati gli interventi dei volontari di Protezione Civile, VVA Sezze-Latina e i Lupi dei Lepini di Roccagorga ai quali si è aggiunta la squadra 1A dei vigili del fuoco di stanza a Ceriara di Sezze che hanno tentato di arginare le fiamme. Il fuoco ha camminato a lungo, ha superato Monte Nero, è si è immesso in un canalone e per poi riprendere corpo questa mattina raggiungendo poi in parte anche la sughereta di via Foresta. A quel punto si è potuto utilizzare l'intervento aereo con due elicotteri in azione ancora adesso. Da un primo bilancio, la parte est di Monte Nero è praticamente andata completamente in cenere.