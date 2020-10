Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Albano Laziale, diretto da Antonio Masala, hanno arrestato per estorsione nonché per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale un cittadino romeno N.M.C. di anni 31, con vari precedenti di polizia, abitante nel comune di Aprilia. E' accaduto nella serata di giovedì scorso, quando una volante del commissariato di zona unitamente a quella del commissariato di Genzano sono intervenute in via Risorgimento dove erano state udite delle urla strazianti di una donna che chiedeva aiuto.

Sul posto venivano identificate alcune persone apparentemente calme tra cui il 31enne che, all'improvviso, mostrando una malcelata insofferenza al controllo dei poliziotti, si scagliava contro di loro colpendoli con pugni e calci. Due degli agenti, ricorsi alle cure mediche riportavano sette giorni di prognosi per le lesioni subite.

Il N.M.C., bloccato veniva accompagnato negli uffici di polizia. I successivi accertamenti consentivano di accertare che lo straniero nella circostanza, aveva tentato, con minacce e violenza, di estorcere del denaro ad un giovane per un presunto debito di droga.

Arrestato, è stato accompagnato in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.