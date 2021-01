È entrato nel salone di un barbiere quando non c'erano più clienti, ha insultato il giovane gestore dell'attività e poi lo ha picchiato al volto per farlo cadere sul pavimento dolorante mentre lui raggiungeva la cassa per svuotarla degli incassi. Ieri sera è scattata la caccia a un bandito, particolarmente violento, entrato in azione in un locale all'angolo tra via Epitaffio e via Quinto Ennio, alle porte del centro di Latina: i poliziotti della Squadra Volante sono sulle sue tracce e già ieri sera hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni sulla base dell'identikit fornito dalla vittima.

Il piano del bandito è scattato poco prima delle 19 quando il via vai delle auto era ancora intenso, ma la gente rincasava distrattamente: praticamente nessuno si è reso conto di quello che stava succedendo dietro alla vetrina del Barber Shop gestito da un giovane di nazionalità pachistana. Quindi l'allarme è scattato non appena la vittima, uscito il rapinatore, è riuscita a recuperare il telefono per chiedere aiuto al 113. Nel frattempo lo sconosciuto scappava a piedi in direzione del centro, forse per raggiungere un veicolo che aveva parcheggiato a debita distanza per non essere visto e fornire elementi utili al suo rintraccio.

Fatto sta che le pattuglie della Squadra Volante si sono lanciate subito alla ricerca del fuggitivo lungo le possibili vie di fuga, mentre altro personale della Questura si recava nel negozio per raccogliere una descrizione dettagliata del bandito, piuttosto alto e con una folta barba.

Dal canto suo il giovane barbiere ha riferito agli investigatori di non avere mai visto prima quell'uomo e di essere rimasto sorpreso dalla violenza improvvisa. All'arrivo dei poliziotti il ragazzo infatti perdeva sangue dal naso e aveva un evidente livido a un occhio: il barbiere è stato soccorso da un'ambulanza e in un secondo momento si è recato in ospedale, per le cure, con una sospetta frattura del setto nasale. Nel frattempo erano intervenuti anche gli specialisti della Scientifica alla ricerca di tracce utili.