Gli agenti del comando provinciale hanno quindi avviato le indagini per cercare qualche elemento per risalire agli autori del furto e soprattutto a chi era al volante della vettura.

Questa mattina quando gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto si sono resi conto che la vettura, un SUV Suzuki, risultava oggetto di una denuncia di furto a Spoleto. Sul luogo dell'incidente non c'era nessuno.

Ha imboccato la rampa di immissione sulla via Pontina da Viale Europa poi ha perso il controllo ed è finito fuoristrada oltre il guard rail nella scarpata.

