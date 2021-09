Il Comune di Pontinia sorprende un uomo che getta immondizia per strada a Mazzocchio e ne pubblica la foto sulla pagina ufficiale Il Comune di Pontinia informa. Il gesto, immortalato dalla telecamera recentemente installata proprio per combattere il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti in quella zona, letteralmente martoriata dal degrado. "Caro proprietario dell'auto in foto (targa offuscata per la privacy) che hai abbandonato 2 sacchi azzurri di immondizia nell'area industriale di Mazzocchio, proprio sotto la telecamera recentemente installata, ti sta arrivando un verbale di 500 euro. Altrettanto succederà al proprietario che alle 21.01 ha abbandonato un sacco nero. Vi conveniva smaltire correttamente". Questo il messaggio. Orari, dettagli, colori dicono bene come l'intenzione del Comune sia quella di un controllo capillare e continuo.